Gids voor uw sportzomer 2022: dit staat er op het tjokvolle programma bij Sporza

WK 3x3 basketbal (21 tot 26 juni)

Dinsdag 21 juni is de start van de meteorologische zomer en is meteen ook de start van de sportzomer bij Sporza, met het WK 3x3 basketbal dat in Antwerpen plaatsvindt. Sporza zendt alle matchen van de Belgian 3x3 Lions uit, zowel bij de mannen als de vrouwen. Tess Elst en Dennis Xhaët staan in voor de presentatie, Christophe Vandegoor en Kris Meertens geven commentaar. Online kun je bij Sporza niet alleen de matchen van de Belgen, maar ook alle andere wedstrijden streamen.

Tour de France (1 tot 24 juli)

Een vaste afspraak in elke sportzomer, met dit jaar voor het eerst een start in Denemarken. Omdat dit een extra reis/rustdag vereist, gaan de renners al van start op vrijdag 1 juli. Alle ritten worden uitgezonden op Eén, met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. Op Radio 1 is er het vertrouwde Sporza Tour, gepresenteerd door Gert Geens en Babette Moonen. Het commentaar vanuit Frankrijk wordt verzorgd door Christophe Vandegoor. De wieleravond wordt zoals gewoonlijk afgesloten met Vive le Vélo, waarin Karl Vannieuwkerke gasten met een wielerhart ontvangt aan zijn tafel.

EK voetbal vrouwen (6 tot 31 juli)

Enkele dagen na de start van het WK hockey voor vrouwen wordt ook het EK voetbal voor vrouwen afgetrapt. De Red Flames zijn er voor de tweede keer op een rij bij. Alle matchen van de Belgen (tegen IJsland, Frankrijk en Italië in de groepsfase) worden uitgezonden op Eén, met commentaar van Aster Nzeyimana. De andere matchen worden live uitgezonden op Canvas. Alle duels zijn uiteraard ook online te volgen. Imke Courtois en Wouter De Smet zorgen voor de analyses voor en na de wedstrijden, voornamelijk van de Flames. Ook op Radio 1 kun je alles volgen, met commentaar van Hermien Vanbeveren.

WK atletiek (15 tot 24 juli)

Liefhebbers van de atletiek zullen vanaf midden juli hun bioritme moeten omgooien, want het WK wordt dit jaar georganiseerd in Eugene, in de Verenigde Staten. Dat betekent dus nachtwerk voor wie niets van de finales wil missen. Het voordeel: Marc Willems en Kris Meertens verzorgen het deskundige (live)commentaar, allemaal online te volgen. In de ochtend is er een magazine met de hoogtepunten op tv.

Tour de France Femmes (24 tot 31 juli)

Voor het eerst is er, vlak na de Tour bij de mannen, ook een Tour de France voor vrouwen waar organisator ASO zijn schouders heeft ondergezet. Kan Lotte Kopecky een van de 8 ritten op haar naam schrijven? Sporza zendt alle ritten uit op Eén (en online), met commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen. Op Radio 1 geeft Jonas Maes dagelijks een stand van zaken. Voor deze unieke eersteling breit Karl Vannieuwkerke nog een weekje extra aan zijn avondshow Vive le Vélo.

European Championships (11 tot 21 augustus)

In augustus zal heel wat aandacht gaan naar de European Championships, waar de EK's in 9 olympische sporten samenkomen in München. Vanuit Belgisch oogpunt zal er heel wat aandacht gaan naar het wielrennen, zowel op de weg als de piste, maar ook naar het turnen (met Nina Derwael?) en de atletiek. Daarnaast staan ook tafeltennis, triatlon, muurklimmen, roeien, kano/kajak en beachvolleybal op het programma, waarvan je allemaal livebeelden zal kunnen zien bij Sporza online.

Ronde van Spanje (19 augustus tot 11 september)

In Spanje is het vanaf half augustus uitkijken naar Remco Evenepoel, die een gooi zal doen naar misschien wel het eindpodium in de Vuelta. Renaat Schotte en José De Cauwer zijn 3 weken lang jullie gids doorheen Spanje, met helemaal aan het begin een uitstapje naar Nederland.

EK basketbal mannen (1-18 september)

September is de maand van de zaalsporten, te beginnen met het EK basketbal bij de mannen in Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië. De Belgian Lions werden groepswinnaar in de voorronde en gaan voor de vijfde keer op rij naar het EK. Ze komen in de groepsfase uit tegen gastland Georgië, Spanje, Rusland, Turkije en Bulgarije. Een zware groep waarvan de eerste vier landen doorgaan naar de 1/8e finales. De wedstrijden van de Lions zijn, net als de finale, live te volgen via Sporza op tv en online.



WK wielrennen (18-25 september)

Tussen de vele zaalsportevenementen door vindt in september ook het WK wielrennen in Australië plaats.

Bij Sporza zetten we de wekker om de wielerliefhebber ‘s nachts en ‘s ochtends van dienst te zijn. Maar in de loop van de voormiddag vatten we de belangrijkste actie van de nacht nog eens samen. De commentaarduo’s zijn de vertrouwde tandems: Karl en José bij de mannen en Ruben en Ine bij de vrouwen. Renaat Schotte en Maarten Vangramberen zijn de reporters ter plaatse. Het spreekt vanzelf dat sporza.be permanent het wielernieuws uit Australië volgt, met beelden en achtergrond. Ook op Radio 1 covert Sporza de wedstrijden van de elite-renners in speciale ochtenduitzendingen.

WK basketbal vrouwen (22 september - 1 oktober)

Van 22 september tot 1 oktober zijn de Belgische basketbalvrouwen aan zet op het WK in Australië. De Belgian Cats zijn er voor de 2e keer bij op een WK. Bij hun debuut 4 jaar geleden eindigden ze knap op een 4e plaats. België is nummer 5 op de wereldranglijst en het hoogst geplaatste Europese land op het WK. In de eerste ronde komen de Belgian Cats uit tegen de USA, China, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Korea. Kris Meertens zorgt voor commentaar bij de uitzendingen op Eén, waar de matchen van de Cats en de finale te zien zullen zijn.

WK volleybal vrouwen (23 september - 15 oktober)

Van 23 september tot 15 oktober is er het WK volleybal bij de vrouwen, dat wordt georganiseerd in Nederland en Polen. De Yellow Tigers komen in de eerste ronde uit tegen gastland Nederland, Europees kampioen Italië, Puerto Rico, Kameroen en Kenia. De eerste vier ploegen van elke poule stoten door naar de tweede groepsfase en dat moet een haalbare kaart zijn. Ook dit WK zal te volgen zijn op alle kanalen van Sporza.

En ook nog