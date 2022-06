16km in Dolomieten, 50 obstakels! Thomas Buyle wint EK obstacle course running

Een foutje op een van de obstakels kan fataal zijn. Alle deelnemers beginnen met drie bandjes aan de wedstrijd. Bij elk obstakel krijgen ze slechts één poging: bij een fout verlies je een bandje en wacht op het einde nog een strafronde van 300 meter, mét een ketting van 40 kilogram in je nek. Bij drie fouten word je gediskwalificeerd.

In het Italiaanse Val di Fiemme, aan de voet van de Dolomieten, was een loodzwaar parcours van 16 kilometer uitgetekend met maar liefst 50 obstakels. En daar waren de 700 hoogtemeters zelfs niet bijgerekend.

Door de modder ploeteren, aan monkey bars hangen, touwen beklimmen... Hindernissenparcours zitten bij het grote publiek in de lift. Ook voor OCR-atleet Thomas Buyle begon het als een hobby, die naar eigen zeggen "uit de hand" liep.

Ik was zonder voorbereiding en dus zonder verwachtingen naar het EK vertrokken.

Het is dus zaak om zo snel mogelijk, maar ook zo foutloos mogelijk het parcours af te leggen. En dat bleek de sleutel tot succes voor Thomas Buyle om de Italiaanse thuisfavoriet Eugenio Bianchi - "een echte berggeit", aldus Buyle - te kloppen.

"Bianchi was snel weg en in de eerste 5 kilometer bergop kon ik hem niet volgen", vertelt Buyle. "Maar mijn wedstrijd ging vlot. Ik zat in een groepje dat streed voor de podiumplaatsen."

"Toen ik aan het laatste obstakel kwam, was de Italiaan er al klaar mee. Maar Bianchi moest nog een strafronde lopen. Ik mocht dus gewoon geen fout maken op de laatste hindernis."

De Europese titel kwam als een verrassing voor Buyle, die na een lastige periode met ziekte "niet in supervorm" was. "Ik was zonder voorbereiding en dus zonder verwachtingen naar het EK vertrokken."