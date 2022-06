Get Fit 2 Padel: geniet van een zomer zonder blessures dankzij deze 6 tips

Padel is een explosieve en intensieve sport. Hoe beter je basisconditie, hoe minder kans op blessures. Lopen is de ideale sport om je conditie aan te scherpen, want bij padel komt je loopvermogen zeker van pas. Maar ook fietsen is een interessante optie, zeker voor wie de gewrichten wat wil ontzien.



Ook op het padelterrein kan je extra aan je conditie werken. Speel eens een wedstrijdje één tegen één, zo verhoog je de intensiteit van de rally.