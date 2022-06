Emotioneel eerbetoon aan Amy Pieters voor start NK, winnares Markus: "Ik hoop dat ze trots is"

Tijdens een training in de voorbereiding op het seizoen kwam Amy Pieters zwaar ten val en belandde ze in een coma. Wekenlang vocht ze voor haar leven, mét succes. Maar nu wacht de zware volgende stap: leren lopen, eten, praten ...

Pieters was er dan ook niet bij bij de start van het nationale kampioenschap, dat ze vorig jaar had gewonnen. Maar haar collega's zijn haar niet vergeten. Met een mooie montage werden de hoogtepunten uit de carrière van Pieters in herinnering gebracht.

Er werd ook een cheque overhandigd met een eerste bedrag van de crowdfundingactie die voor Pieters is opgestart. Hiermee moet alvast een deel van de vele medische kosten gedekt worden.