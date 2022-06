Riejanne Markus houdt Shirin van Anrooij van de Nederlandse titel op de VAM-berg

Nederland

Het Nederlands kampioenschap was op de VAM-berg. Riejanne Markus volgt Amy Pieters op, die haar titel niet kon verdedigen na haar zware crash begin dit jaar. Het is de eerste titel bij de profs voor Markus.

Frankrijk

Cordon-Ragot was twee dagen geleden ook al Frans kampioene tegen de klok geworden. Het is na 2020 haar tweede Franse titel.

Spanje

Mavi Garcia - 137 km in 3u26'01" Sandra Alonso op 3'12" Iurani Blano - zelfde tijd Sara Martin Mireia Benito

Een dubbelslag voor Mavi Garcia, die ook al met overmacht het tijdritkampioenschap had gewonnen. Het is haar 3e titel op een rij, haar 4e in totaal.