Jaar geleden Nederlands kampioene, nu herstelt Amy Pieters na coma: “We blijven hoop houden”

Het is een reportage die naar de keel grijpt.

In de aanloop naar het NK Wielrennen trokken de collega’s van de NOS naar titelverdedigster Amy Pieters. De 31-jarige kampioene zal haar trui niet kunnen verdedigen door een tragische speling van het lot. In december belandde Pieters na een zware val op stage in een diepe coma van 3 maanden.

In april kwam ze weer bij bewustzijn. Sindsdien werkte ze in alle stilte aan de lange weg richting herstel. Nu spreekt haar familie voor het eerst en toont Pieters zich opnieuw aan de buitenwereld.

"Er is mondjesmaat progressie”, vertelt papa Peter (voormalig bondscoach van de Belgische pistiers) over de toestand van zijn dochter. “Ze werd wakker op een heel laag niveau. Er kwam heel weinig reactie uit haar. Heel langzaam is dat de laatste maanden verbeterd."