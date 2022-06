Laszlo Bölöni gaat aan de slag bij Franse tweedeklasser Metz

De intussen 69-jarige Lazlo Bölöni werd bij AA Gent op 14 september 2020 ontslagen na amper 25 dagen dienst. De 3 seizoenen daarvoor werkte de Roemeen bij Antwerp, met twee 4e plaatsen in de Jupiler Pro League als beste resultaten.



Nadien ging hij aan de slag bij Panathinaikos, waar hij in mei vorig jaar aan de deur werd gezet. Sindsdien zat hij zonder club. In Metz volgt Bölöni Frédéric Antonetti op.



De Roemeen kende als trainer zijn grootste triomfen bij Standard (2008-2010). In zijn eerste seizoen op Sclessin veroverde de Roemeen de landstitel. In het tweede jaar werd de kwartfinale bereikt in de Europa League.

Eveneens op zijn palmares staat een dubbel (titel en beker) met Sporting Lissabon in 2002. Verder was Bölöni in Frankrijk aan de slag bij Nancy, Rennes, Monaco en Lens en hij stond kortstondig aan het hoofd van de Roemeense nationale ploeg. Als speler won hij in 1986 met Steaua Boekarest de Europabeker voor landskampioenen.