Corona slaat Jonathan Sacoor terug: "Maar hij zal klaar zijn voor het WK"

In maart haalde Jonathan Sacoor nog een gouden medaille met de Belgian Tornados op het WK atletiek. Individueel verliep het nog niet van een leien dakje dit seizoen. 47"54 is voorlopig zijn beste tijd op de 400 meter.

Nu wordt Sacoor ook nog afgeremd door een coronabesmetting. "In de week van 23 mei dacht Jonathan dat hij de griep had, maar hij bleek besmet te zijn met het coronavirus", vertelt Jacques Borlée.

"De dokter heeft hem gezegd dat hij het rustig aan moet doen. Hij moet 14 dagen geduld hebben en mag fysiek niet voluit gaan. Daardoor is het onzeker of hij eind deze maand kan aantreden op het BK in Zeebrugge."

"Het is niet uitgesloten dat hij aan de start van de 200 meter verschijnt, maar we moeten afwachten. We zullen pas op het laatste moment een beslissing nemen."

Het WK (15-24 juli) en EK (15-21 augustus) zouden niet in gevaar komen. "Hij loopt op het WK sowieso de individuele 400 meter en de estafette. Hij sluit waarschijnlijk wel ietsje later aan dan de anderen, maar hij zal klaar zijn voor de start van het WK. Een atleet die de 400 meter in 45 seconden kan lopen, ga ik niet thuislaten", zegt vader Borlée.