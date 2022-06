Nafi Thiam nog niet op haar sterkst op Gouden Spike, Somers plaatst zich voor EK

Nafi Thiam was naar Leiden gereisd om op de 100m horden beter te doen dan bij haar seizoensopener in Lokeren, toen ze 13'58 klokte, maar dat lukte niet. De winst ging in 13'14 naar de Nederlandse Maayke Tjin A-lim.

Thiam bleef wel de Nederlandse bronzenmedaillewinnares van in Tokio op de zevenkamp Emma Oosterwegel voor, Oosterwegel klokte 13'72.

In het verspringen genoot Thiam bij haar beste poging van een rugwind van 2,4 meter per seconde, waardoor haar prestatie niet homologeerbaar is. Haar op één na beste sprong bedroeg 6m34. Het nationale record van Thiam in het verspringen bedraagt 6m86.

Thiam kwam in Leiden pas voor het eerst in actie in het verspringen na haar rugblessure. De winst ging met 6m56 naar de Litouwse Jogaile Petrokaite.

"Het was een dag van hoogtes en laagtes, maar al bij al vertrek ik toch met een positief gevoel naar huis. Ik zit op het juiste spoor richting WK", zei Thiam. "Met de horden ben ik eerlijk gezegd wel ontgoocheld, omdat ik weet dat ik meer waard ben."

"Op dit moment wil ik vooral ritme opdoen en zijn mijn resultaten niet primordiaal, maar natuurlijk zie je toch altijd liefst een goed resultaat op het bord staan. Mijn start was niet top, maar mijn tweede wedstrijddeel was wel beter dan in Lokeren."