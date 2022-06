Julien Watrin zet bloedvorm nog eens in de verf met BR op de 400 meter horden

Het persoonlijk record van Julien Watrin, die al geplaatst was voor het EK in München in augustus, stond sinds zaterdag op 49"15.

Vandaag dook hij met één honderdste onder het Belgisch record van 48"91, dat Marc Dollendorf in 1996 neerzette tijdens de halve finales van de Olympische Spelen in Atlanta.

Voor het WK in Eugene in juli staat de limiet precies op 48"90.

De chrono van Watrin in Bern is de vierde Europese jaartijd.