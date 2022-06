Het Franse supertalent waar Real Madrid ruim 100 miljoen voor betaalt: wie is Aurelien Tchouaméni?

Maak niet de fout om naar zijn doelpuntentotaal te kijken. In het verleden waren recordsommen bijna exclusief weggelegd voor offensief ingestelde spelers die de goals en assists opstapelden. Maar nu telt Real Madrid - inclusief bonussen - ruim 100 miljoen euro neer voor Aurelien Tchouaméni. Het verlost Eden Hazard wellicht net niet van de stempel "duurste aankoop in de clubgeschiedenis". Alleen: Tchouaméni was het voorbije seizoen goed voor “amper” 3 treffers. De grote kwaliteit van de middenvelder ligt dan ook elders. Niemand in Europa's grootste competities verovert meer ballen dan "De Octopus". Tchouaméni beschikt namelijk over een ongezien recuperatievermogen door zijn enorme fysieke vermogen en spelinzicht. Bovendien is hij secuur in de passing.

Spons en stofzuiger

Vraag het gerust Philippe Clement. De trainer van AS Monaco zal zonder verpinken bevestigen hoe cruciaal Tchouaméni wel niet was in de remonte van de ploeg. Onlangs loofde Clement zijn luxe-stofzuiger nog bij Eleven Sports: “Als hij geen blessures oploopt, wordt hij een van de beste middenvelders ter wereld”, voorspelde de ex-coach van Club Brugge. “Iemand met veel talent, maar ook een ongelofelijke werk- en luistermentaliteit. Hij zuigt informatie op als een spons.”

Ook Cesc Fabregas gaf toe dat hij zelden zo'n leergierige ploegmaat gezien had in zijn carrière. Het verklaart waarom Tchouaméni zo’n stormachtige ontwikkeling doormaakte in Frankrijk. In 2020 plukte Monaco het toptalent voor 18 miljoen euro weg bij Bordeaux, waar Tchouaméni op jonge leeftijd zijn profdebuut maakte. Sindsdien miste hij zelden een wedstrijd - ook dat is een kwaliteit. Ondertussen is de parel ook uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Franse nationale ploeg. Bij het Franse L’Equipe zijn ze bijna door het aantal termen heen om Tchouaméni te omschrijven. Van "machine" over "patron" tot "gids". In elk artikel luidde de conclusie dat Monaco allerminst het eindstation van het fenomeen zou zijn. De enige vraag: wat zou de volgende bestemming zijn?

Operatie Renovatie