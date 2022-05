Lotte Kopecky is meteen op de afspraak in de 1e rit van de Ronde van Burgos

In de openingsrit tussen Pedrosa del Principe en Aranda de Duero hoefde er amper geklommen te worden en dus zaten de sprintersploegen de hele dag op het vinkentouw. Een vroege vlucht bleef binnen schot en werd op zo'n 40 kilometer van de streep opgepeuzeld door een controlerend peloton.



In de finale richting Aranda de Duero scheurde het peloton in brokken toen onder meer SD Worx - in dienst van Lotte Kopecky - het tempo opvoerde. Een uitgedunde groep trok richting finish, waar Kopecky op een hellende strook een aankomst vond die haar op het lijf geschreven was.



Onze landgenote zette vroeg aan en overvleugelde alles en iedereen in de sprint. Voor Kopecky is het haar 3e overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar triomfeerde ze al in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Uiteraard neemt ze ook in eerste leiderstrui in Burgos.