Positieve coronatest noopt Greet Minnen tot exit in Karlsruhe: "Milde symptomen"

Greet Minnen, het 4e reekshoofd in Karlsruhe, zou het in de 2e ronde opnemen tegen de Japanse Mai Hontama (WTA-128). Maar zover is het dus niet gekomen, want Minnen testte donderdagochtend positief.



"Deze ochtend werd ik wakker met milde symptomen", doet Minnen haar verhaal op Instagram. "Ik legde een sneltest af voor de match en die bleek positief. Bijgevolg moest ik me terugtrekken uit het toernooi."



"Ik ben op weg naar huis om in zelfisolatie te gaan en wacht op het resultaat van mijn PCR-test. De voorbije maanden waren niet gemakkelijk op fysiek vlak. Ik doe er alles aan om opnieuw in vorm te geraken voor Roland Garros."