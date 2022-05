Anne Zagré wint, maar moet ingreep ondergaan aan haar knie

Anne Zagré zal haar seizoen nog niet meteen kunnen voortzetten, want ze ondergaat maandag een medische ingreep. Een knieblessure bezorgt Zagré al verschillende weken grote hinder op training.

"Ik voel het elke dag", zegt ze. "Het is echt een vervelende situatie." Haar medisch team stelde haar voor de keuze: het hele seizoen voortzetten met pijn, of een PRP-injectie (platelet rich plasma).

"Het was een moeilijke keuze, want ik heb geen zin om stil te moeten liggen middenin het seizoen, maar ik ga maandag toch maar voor de injectie", zegt de hordeloopster. Midden juli volgt al het WK, dus veel tijd is er niet. Een maand later staat het EK op het menu.

"Volgens de dokter kan ik over een maand weer voluit trainen, maar de vraag is wanneer ik al voorzichtig kan hernemen. Is dat binnen een week, is er geen probleem. Is dat pas over drie weken, dan wordt het lastig."

Ondanks haar blessure bezorgde Zagré haar club Excelsior Brussel zaterdag wel nog het maximum van de punten met haar zege op de 100 meter horden. Ze bleef wel heel ver boven haar Belgisch record, dat op 12"71 staat.