Ontspannen Tom Dumoulin: "Het wordt een grote stap in het onbekende"

Heeft Tom Dumoulin een "eindelijk"-gevoel? "Zeker", glimlachte hij vanavond tijdens de ploegpresentatie.

"Er zijn twee koersen die me een warm gevoel geven: de Amstel Gold Race en de Giro. Het is heel fijn om hier weer te zijn."

Dat doet Dumoulin met slechts een dozijn koersdagen in de benen. Is het dan een stap in het onbekende voor hem? "Ja, een grote stap."

"De laatste weken voelde ik me echt goed op hoogtestage. Ik ben erg tevreden over mijn voorbereiding, maar qua koersritme en hoe het zich dan verhoudt tot de anderen, dat is een stap in het onbekende."

Op dag 2 volgt een tijdrit, een kolfje naar de hand van de Nederlander. "Ik hoop vrijdag bij de eerste renners te finishen en geen tijd te verliezen."

"De tweede rit is supermooi. Daar word ik blij van. Het is een lastige en technische tijdrit met een klimmetje. Dat ligt me heel goed."

Wil Dumoulin blinken in Verona, dan moet hij meer dan 50.000 hoogtemeters overwinnen. "Het is de eerste keer dat ik dat cijfer hoor. Is dat veel? Ja? Nou, dat kan ik ook. Dat komt wel goed."