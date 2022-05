Zien we de oude Tom Dumoulin terug in de Giro? "Daar twijfel ik aan"

Tom Dumoulin (31) lijkt al lang niet meer de Dumoulin die in 2017 de Ronde van Italië won, maar de Nederlander wil zichzelf toch nog eens voor de spiegel plaatsen in deze Giro. Vindt hij zijn benen van weleer terug? Onze analisten twijfelden in de Giro-special van De Tribune.

Vorig jaar begon het koersvlammetje bij Tom Dumoulin rond deze periode weer te branden na een sabbatperiode. De succesvolle terugkeer in 2021 met onder meer zilver op de olympische tijdrit smaakte naar meer, maar 2022 had nog niet veel goeds in petto voor de Maastrichtenaar. Dumoulin sukkelde met zijn rug, miste een deel van zijn programma door corona en snijdt de Giro aan met weinig adelbrieven in zijn koffer. "We hebben niet echt een beeld van zijn vormpeil", duidt Renaat Schotte zijn twijfels in De Tribune. "Hij heeft ook te weinig tijdritkilometers om te excelleren."

Deze Giro zal de aanzet zijn tot de keuze om weer Tom Dumoulin of toch een knecht te worden. Dat zou eigenlijk jammer zijn met zijn talent en charisme. José De Cauwer

"Hij is een groot vraagteken", trapt José De Cauwer een open deur in. "Zien we ooit nog de grote Dumoulin terug? Daar twijfel ik aan." "Het voorjaar was met ups en downs. Ik denk dat het heel moeilijk wordt." "Deze Giro zal de aanzet zijn tot de keuze om weer Tom Dumoulin of toch een knecht te worden. Dat zou eigenlijk jammer zijn met zijn talent en charisme. We hadden nood aan zulke mensen."

Tom Dumoulin won in 2017 in het shirt van Sunweb de Giro.

"Tobias Foss? Richting het podium is het nog een grote stap"

Jumbo-Visma lijkt niet al zijn eieren in het mandje van Tom Dumoulin te leggen. De ploeg schuift Tobias Foss (24) en Sam Oomen (26) naar voren als wisselstukken. "Zij zijn toch meer dan bliksemafleiders", stelt Renaat Schotte. "Zeker Foss is een klassementsalternatief." "Kijk ook naar de Tour van vorig jaar: Jonas Vingegaard kwam niet helemaal uit het niets, maar hij stond er meteen na de val van Primoz Roglic. Het is heel knap hoe Jumbo-Visma toen kon switchen." Foss werd vorig jaar 9e in de Giro. "Dat was wel op bijna 12 minuten. Als je dat aantal moet verminderen... Richting het podium is dat nog een hele grote stap", besluit José De Cauwer.

Noors kampioen Tobias Foss tijdens de winterstage met Tiesj Benoot.

