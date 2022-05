6 verborgen parels die de Giro kleur kunnen geven: van de slaapkop tot de bescheiden Nederlander

Richard Carapaz, Simon Yates, Miguel Angel Lopez en Mikel Landa zijn allemaal usual suspects in de Giro. Maar welke "kleinere" garnalen kunnen zomaar eens naam en faam maken de komende weken? We zetten 6 potentiële goudklompjes in de etalage.

Thymen Arensman (Ned/Team DSM)

Nederlanders in de Giro, het is de laatste jaren al vaak een geslaagd huwelijk geweest. Thymen Arensman is het nieuwste talent dat op de poorten van de top 10 kan komen beuken in een grote ronde. In de Ronde van de Alpen vormde de student geschiedenis een Siamese tweeling met zijn kopman Romain Bardet. Bescheiden zoals hij is, beweert Arensman dat hij zich in deze Giro volledig zal wegcijferen voor de Fransman.



Maar wanneer Bardet een offday beleeft, zou het "moment de gloire" van Arensman wel eens sneller kunnen aanbreken dan hij zelf verwacht.

Lorenzo Fortunato (Ita/Eolo-Kometa)

"Met Lorenzo Fortunato mikken we opnieuw op ritwinst en op een goed klassement. Waarom niet de top 10?" Alberto Contador heeft torenhoge verwachtingen van Fortunato, die hem vorig jaar al tot tranen bewoog in de Giro. De 25-jarige Italiaan pakte toen uit met winst op de mythische Monte Zoncolan. Eolo-Kometa, de ploeg van Contador en Basso, herbergt nog een verborgen schat met Vincenzo Albanese. Een flukse Italiaan die de heuveltjes goed verteert. Hou hem vandaag maar al in het oog.



Mauro Schmid (Zwi/Quick Step-Alpha Vinyl)

"Slaapkop" Schmid strompelt 's morgens meestal als laatste de ploegbus binnen, maar vorig jaar was de jonge Zwitser wel glorieus eerste in de Giro-rit over de Strade Bianche-wegen. Schmid heeft een verleden als veldrijder, baanwielrenner en automecanicien. Een manusje-van-alles die op alle terreinen uit de voeten kan. Samen met Giro-debutant Mauri Vansevenant heeft The Wolfpack zo 2 troefkaarten om een bergetappe te winnen vanuit de lange vlucht.

Mattias Skjelmose (Den/Trek-Segafredo)

Bij de junioren behoorde Mattias Skjelmose al tot de wereldtop. In de Vredeskoers moest de Deen toen enkel een zekere Remco Evenepoel voor zich dulden. Skjelmose begon stormachtig aan dit seizoen met een 2e plek in de koninginnenrit van de Ronde van de Provence. Klimmen kan Skjelmose ook naast de fiets. Toen hij in de Ronde van Catalonië over een muurtje viel, duikelde Skjelmose 15 meter diep in een ravijn. De onfortuinlijke Deen klom vliegensvlug uit de diepte en eindigde als bij wonder nog 9e in die etappe. Bij Trek-Segafredo leggen ze hun boontjes in de Giro te week op thuisrijder Ciccone. Maar schrik niet als de 21-jarige Skjelmose zijn stempel drukt op een bergetappe voor vluchters.

Natnael Tesfatsion (Eri/Drone Hopper-Androni)

Op de dag dat Biniam Girmay wielergeschiedenis schreef in Gent-Wevelgem, greep een andere Eritreëer net naast een podiumplek in de GP Larciano. Natnael Tesfatsion wordt in Eritrea al jaren op handen gedragen. Het is een kwestie van tijd vooraleer hij doorbreekt op zijn terrein. Anders dan Girmay wordt Tesfatsion - tweevoudig winnaar van de Ronde van Rwanda - meer als een klimmer beschouwd. In het team van Gianni Savio houden we nog een ander goudklompje in de gaten: Jefferson Alexander Cepeda. De Ecuadoraan heeft soms van die wonderdagen dat hij meeklimt met de besten. Lukt hem dat ook eens in de Giro?

Ben Tulett (GBr/Ineos Grenadiers)