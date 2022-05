Transfervrije "familiemens" Kenneth Schuermans (30) kiest voor de open armen van Deinze in 1B

clock 19:24 19 uur 24. Kenneth Schuermans kiest voor avontuur bij Deinze. Kenneth Schuermans maakt transfervrij de overstap van Lierse Kempenzonen naar KMSK Deinze. De 30-jarige centrale verdediger ondertekent een contract van 2 jaar bij Deinze, met een optie voor een derde seizoen. "Ik ben heel blij met mijn transfer naar KMSK Deinze omwille van het sportieve project en de ambitie van de club", zegt Schuermans op de website van de club. "Ook het familiale gevoel hier speelt een grote rol. Ik ben zelf een echte familiemens dus op dat vlak zal er zeker ook een match zijn met de club en de supporters." Schuermans speelde in het verleden ook al voor KVC Westerlo en OH Leuven. De verdediger was afgelopen seizoen goed voor 6 doelpunten in 26 competitiewedstrijden. . Kenneth Schuermans kiest voor avontuur bij Deinze Kenneth Schuermans maakt transfervrij de overstap van Lierse Kempenzonen naar KMSK Deinze. De 30-jarige centrale verdediger ondertekent een contract van 2 jaar bij Deinze, met een optie voor een derde seizoen.

"Ik ben heel blij met mijn transfer naar KMSK Deinze omwille van het sportieve project en de ambitie van de club", zegt Schuermans op de website van de club. "Ook het familiale gevoel hier speelt een grote rol. Ik ben zelf een echte familiemens dus op dat vlak zal er zeker ook een match zijn met de club en de supporters."



Schuermans speelde in het verleden ook al voor KVC Westerlo en OH Leuven. De verdediger was afgelopen seizoen goed voor 6 doelpunten in 26 competitiewedstrijden.

clock 19:23 19 uur 23.

clock 19-05-2022 19-05-2022.

clock 17:46 17 uur 46. Aanvaller Bayo blijft bij Charleroi. Charleroi neemt de van AA Gent gehuurde Ivoriaanse aanvaller Vakoun Bayo na dit seizoen definitief over. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt. Bayo heeft bij Charleroi een contract voor 4 seizoenen ondertekend. De 25-jarige aanvaller kwam in het tussenseizoen over van Celtic om bij Gent het vertrek van Roman Jaremtsjoek op te vangen, maar kwam in de Ghelamco Arena niet verder dan 7 wedstrijden, veelal invalbeurten. Bij Charleroi, waar hij gehaald werd als opvolger van Shamar Nicholson, trof hij plots 11 keer raak in 17 competitiewedstrijden. Charleroi aarzelde dan ook niet om de optie te lichten. Bayo startte zijn carrière bij Stade Abidjan. In het seizoen 2014-2015 werd hij topschutter in de Ivoriaanse liga en werd hij tot beste speler verkozen. Daarop vertrok hij naar het Tunesische Étoile du Sahel. De volgende etappe was Dunasjka Streda in Slovakije (2017-2019). Daar scoorde hij in 32 wedstrijden 22 keer en gaf hij 9 assists. Cijfers waarmee hij Celtic Glasgow overtuigde, dat hem in de wintermercato van 2019 naar Schotland haalde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Franse Toulouse, waar hij in 36 wedstrijden 13 doelpunten en 4 assists voor zijn rekening nam. . Aanvaller Bayo blijft bij Charleroi Charleroi neemt de van AA Gent gehuurde Ivoriaanse aanvaller Vakoun Bayo na dit seizoen definitief over. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt. Bayo heeft bij Charleroi een contract voor 4 seizoenen ondertekend.



De 25-jarige aanvaller kwam in het tussenseizoen over van Celtic om bij Gent het vertrek van Roman Jaremtsjoek op te vangen, maar kwam in de Ghelamco Arena niet verder dan 7 wedstrijden, veelal invalbeurten.



Bij Charleroi, waar hij gehaald werd als opvolger van Shamar Nicholson, trof hij plots 11 keer raak in 17 competitiewedstrijden. Charleroi aarzelde dan ook niet om de optie te lichten.



Bayo startte zijn carrière bij Stade Abidjan. In het seizoen 2014-2015 werd hij topschutter in de Ivoriaanse liga en werd hij tot beste speler verkozen. Daarop vertrok hij naar het Tunesische Étoile du Sahel.



De volgende etappe was Dunasjka Streda in Slovakije (2017-2019). Daar scoorde hij in 32 wedstrijden 22 keer en gaf hij 9 assists. Cijfers waarmee hij Celtic Glasgow overtuigde, dat hem in de wintermercato van 2019 naar Schotland haalde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Franse Toulouse, waar hij in 36 wedstrijden 13 doelpunten en 4 assists voor zijn rekening nam.

clock 17:44 17 uur 44.

clock 16-05-2022 16-05-2022.

clock 17:55 17 uur 55. Jonathan Heris verlaat KAS Eupen. Jonathan Heris speelt volgend seizoen niet meer voor KAS Eupen. De 31-jarige verdediger kwam niet tot een akkoord met de Eupen om zijn aflopend contract te verlengen. Heris streek in de zomer van 2020 neer in het Kehrwegstadion. Hij kwam toen over van de Hongaarse eersteklasser Újpest FC. Voor Eupen speelde Heris 60 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde. Eerder verdedigde Heris de kleuren van FC Brussels, White Star Woluwe en Tubeke. . Jonathan Heris verlaat KAS Eupen Jonathan Heris speelt volgend seizoen niet meer voor KAS Eupen. De 31-jarige verdediger kwam niet tot een akkoord met de Eupen om zijn aflopend contract te verlengen.

Heris streek in de zomer van 2020 neer in het Kehrwegstadion. Hij kwam toen over van de Hongaarse eersteklasser Újpest FC. Voor Eupen speelde Heris 60 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde. Eerder verdedigde Heris de kleuren van FC Brussels, White Star Woluwe en Tubeke.



clock 12-05-2022 12-05-2022.

clock 19:40 19 uur 40. Twee jonge spelers voor Antwerp. Adam Zaanan (19) en Visar Shala (22) hebben een profcontract bij Antwerp ondertekend. Zaanan kwam dit seizoen uit voor de U21 en mocht afgelopen zomer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco al een eerste keer proeven van het echte werk. De centrale middenvelder ondertekent een contract voor drie seizoenen. Visar Shala komt over van Olsa Brakel, een club uit de tweede amateurafdeling, en scoorde achttien keer. De aanvallende middenvelder was eerder actief in de jeugdopleidingen van Club Brugge en Zulte Waregem. Hij ondertekent een profcontract voor een seizoen. . Twee jonge spelers voor Antwerp Adam Zaanan (19) en Visar Shala (22) hebben een profcontract bij Antwerp ondertekend. Zaanan kwam dit seizoen uit voor de U21 en mocht afgelopen zomer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco al een eerste keer proeven van het echte werk. De centrale middenvelder ondertekent een contract voor drie seizoenen. Visar Shala komt over van Olsa Brakel, een club uit de tweede amateurafdeling, en scoorde achttien keer. De aanvallende middenvelder was eerder actief in de jeugdopleidingen van Club Brugge en Zulte Waregem. Hij ondertekent een profcontract voor een seizoen.

clock 19:38 19 uur 38.

clock 11-05-2022 11-05-2022.

clock 11:39 11 uur 39. Zeno Debast verlengt tot 2025 bij Anderlecht. Anderlecht heeft het contract van Zeno Debast opengebroken. De 18-jarige verdediger verlengde zijn overeenkomst, die nog liep tot eind juni 2023, tot medio 2025. Debast is een jeugdproduct van Anderlecht en maakte in mei 2021 zijn officieel debuut in het eerste elftal. Voorlopig zit hij aan zeven officiële wedstrijden voor paars-wit, waarvan vijf dit seizoen. De voorbije weken speelde hij niet door een voetblessure. "Mijn grootste wens was om ooit in de kleedkamer van Anderlecht te zitten en mijn eerste wedstrijden in het stadion te spelen", zei Debast. "Ik zag jongens als Youri Tielemans en Leander Dendoncker het voor mijn neus doen. Ik droomde er altijd van om, net zoals hen, bij de ploeg van mijn hart te kunnen debuteren." "Maar het is voor jonge spelers zoals mij ook belangrijk om geduld te hebben tot het juiste moment aangebroken is. Ik ben erg blij dat het nu gelukt is, maar het is aan mij om het werk hier verder te zetten en mijn naam bij te schrijven in de prachtige geschiedenis van deze club." . Zeno Debast verlengt tot 2025 bij Anderlecht Anderlecht heeft het contract van Zeno Debast opengebroken. De 18-jarige verdediger verlengde zijn overeenkomst, die nog liep tot eind juni 2023, tot medio 2025.



Debast is een jeugdproduct van Anderlecht en maakte in mei 2021 zijn officieel debuut in het eerste elftal. Voorlopig zit hij aan zeven officiële wedstrijden voor paars-wit, waarvan vijf dit seizoen. De voorbije weken speelde hij niet door een voetblessure.



"Mijn grootste wens was om ooit in de kleedkamer van Anderlecht te zitten en mijn eerste wedstrijden in het stadion te spelen", zei Debast. "Ik zag jongens als Youri Tielemans en Leander Dendoncker het voor mijn neus doen. Ik droomde er altijd van om, net zoals hen, bij de ploeg van mijn hart te kunnen debuteren."



"Maar het is voor jonge spelers zoals mij ook belangrijk om geduld te hebben tot het juiste moment aangebroken is. Ik ben erg blij dat het nu gelukt is, maar het is aan mij om het werk hier verder te zetten en mijn naam bij te schrijven in de prachtige geschiedenis van deze club."



clock 11:38 11 uur 38.

clock 11:35 11 uur 35. OHL neemt afscheid van Aguemon en Rezaei. OHL verlengt de aflopende contracten van Yanick Aguemon en Kaveh Rezaei niet. Aguemon verdedigde vijf seizoenen de kleuren van OHL, maar viel in zijn tweede seizoen uit met een zware knieblessure. Rezaei tekende afgelopen zomer een contract voor één seizoen, maar een scheenbeenbreuk maakte snel een einde aan zijn avontuur. . OHL neemt afscheid van Aguemon en Rezaei OHL verlengt de aflopende contracten van Yanick Aguemon en Kaveh Rezaei niet. Aguemon verdedigde vijf seizoenen de kleuren van OHL, maar viel in zijn tweede seizoen uit met een zware knieblessure. Rezaei tekende afgelopen zomer een contract voor één seizoen, maar een scheenbeenbreuk maakte snel een einde aan zijn avontuur.

clock 10-05-2022 10-05-2022.

clock 11:22 Club Brugge stalt de jonge Thomas Van den Keybus een jaartje langer in Westerlo:. 11 uur 22. Club Brugge stalt de jonge Thomas Van den Keybus een jaartje langer in Westerlo:

clock 04-05-2022 04-05-2022.

clock 20:47 20 uur 47. Schalke haalt Cissé transfervrij weg bij Gent. Ibrahima Cissé ruilt de beloften van AA Gent voor Schalke 04. De 21-jarige Malinese centrale verdediger, die einde contract was in Gent, tekent voor vier seizoenen bij de Duitse traditieclub. In 2019 haalde Gent Cissé weg bij Chateauroux, maar een succesverhaal werd de passage in Gent niet. Dit seizoen kwam hij twee keer in actie voor de A-ploeg, één keer in de Conference League en één keer in de competitie. . Schalke haalt Cissé transfervrij weg bij Gent Ibrahima Cissé ruilt de beloften van AA Gent voor Schalke 04. De 21-jarige Malinese centrale verdediger, die einde contract was in Gent, tekent voor vier seizoenen bij de Duitse traditieclub. In 2019 haalde Gent Cissé weg bij Chateauroux, maar een succesverhaal werd de passage in Gent niet. Dit seizoen kwam hij twee keer in actie voor de A-ploeg, één keer in de Conference League en één keer in de competitie.