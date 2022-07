Anderlecht huurt Sebastiano Esposito van Inter: "Spits met een groot potentieel"

Bij Inter weekt het de 20-jarige Sebastiano Esposito los voor één seizoen. De jonge centrumspits, die zijn jeugdopleiding genoot bij Club Napoli en Brescia, maakte in 2019 zijn debuut in de hoofdmacht van Inter.

Verbeke: "Jonge spits met groot potentieel"

Bij Anderlecht moet Esposito in de voetsporen treden van Nmecha en Zirkzee. "Ik kijk er erg naar uit om dit seizoen voor RSCA te spelen. Ik heb alleen maar goede dingen gehoord over deze club en de manier waarop ze erin slagen om jonge vooruitzichten te ontwikkelen", zei hij.



"Ik ben ook blij dat ik vroeg in de voorbereiding bij de groep kan aansluiten, op die manier kunnen we ons samen klaarstomen voor de start van het seizoen."

Voor CEO Peter Verbeke is de derde zomertransfer een voltreffer. “Sebastiano is een jonge spits met een groot potentieel", klinkt het. "Hij beschikt over een groot technisch vermogen, is intelligent, denkt snel en kan zowel scoren als laten scoren."

"Hij is sterk in de combinatie en kan ook zelf iets creëren. Allemaal kwaliteiten die goed matchen met het DNA van RSCA.”