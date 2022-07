Vincent Kompany doet boodschappen in Luik en legt Samuel Bastien in zijn winkelmandje

Met Samuel Bastien komt Vincent Kompany een eerste keer als Burnley-coach winkelen in de Jupiler Pro League. Volgens de geruchtenmolen zou de Belgische trainer nog enkele spelers uit de 1e klasse op zijn lijstje hebben staan.

Voor Bastien wordt het niet zijn 1e buitenlandse avontuur. Het jeugdproduct van Anderlecht voetbalde in Italië voor Avellino en Chievo en speelde 35 wedstrijden in de Serie A voor hij in 2018 zijn handtekening zette bij Standard. De voorbije 4 seizoenen was hij een van de sterkhouders bij de Rouches.

Bastien, die internationaal uitkomt voor de Democratische Republiek Congo, heeft in Burnley een contract voor 3 seizoenen ondertekend. "Hij is een geweldige aanwinst voor onze ploeg", reageert Kompany.

"Samuel is een middenvelder die voor veel energie zorgt, hard werkt en veel ballen recupereert. We zijn in de wolken dat we hem kunnen halen en kijken ernaar uit om hem te verwelkomen in ons team."