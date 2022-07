Transfers JPL: Mitrovitsj verlaat Club Brugge, STVV haalt rechtsachter van Benfica

clock 18:09 18 uur 09.

clock 18:08 18 uur 08. Matej Mitrovitsj verlaat Club Brugge en keert terug naar HNK Rijeka. De Kroatische club HNK Rijeka heeft vrijdag de komst van Matej Mitrovitsj aangekondigd. De centrale verdediger verlaat Club Brugge op 28-jarige leeftijd en keert terug naar de club waar hij van 2013 tot 2017 al speelde. Tijdens de vorige periode waarin hij voor de Kroatische club speelde, won Mitrovitsj met HNK Rijeka een landstitel en twee bekers. Nadien verkaste hij naar Besiktas, waarop hij begin 2018 werd uitgeleend aan Club Brugge. Blauw-zwart kocht hem later definitief over waardoor Mitrovitsj sinds juli 2018 definitief in de Jupiler Pro League speelde. In die periode stond hij 50 keer op het veld en kon hij vijf keer scoren. Daarnaast speelde Mitrovitsj al twaalf keer voor de nationale ploeg van Kroatië. Zijn laatste wedstrijd bij het elftal dateert wel al van 2019. . Matej Mitrovitsj verlaat Club Brugge en keert terug naar HNK Rijeka De Kroatische club HNK Rijeka heeft vrijdag de komst van Matej Mitrovitsj aangekondigd. De centrale verdediger verlaat Club Brugge op 28-jarige leeftijd en keert terug naar de club waar hij van 2013 tot 2017 al speelde.

Tijdens de vorige periode waarin hij voor de Kroatische club speelde, won Mitrovitsj met HNK Rijeka een landstitel en twee bekers. Nadien verkaste hij naar Besiktas, waarop hij begin 2018 werd uitgeleend aan Club Brugge.

Blauw-zwart kocht hem later definitief over waardoor Mitrovitsj sinds juli 2018 definitief in de Jupiler Pro League speelde. In die periode stond hij 50 keer op het veld en kon hij vijf keer scoren. Daarnaast speelde Mitrovitsj al twaalf keer voor de nationale ploeg van Kroatië. Zijn laatste wedstrijd bij het elftal dateert wel al van 2019.



clock 16:27 KV Kortrijk neemt (voorlopig) afscheid van Badamosi. 16 uur 27. KV Kortrijk neemt (voorlopig) afscheid van Badamosi

clock 09:55 Guillaume Dietsch blijft dit seizoen onder de lat staan bij Seraing. Hij wordt opnieuw gehuurd van zusterclub Metz. 09 uur 55. Guillaume Dietsch blijft dit seizoen onder de lat staan bij Seraing. Hij wordt opnieuw gehuurd van zusterclub Metz.

clock 09:54 09 uur 54.

clock 09:29 09 uur 29. Cercle haalt Japanse international Ueda. Cercle Brugge heeft een opvallende transfer gerealiseerd. Het heeft een principeakkoord bereikt met de Japanse topclub Kashima Antlers omtrent de transfer van de Japanse international Ayase Ueda. De 23-jarige aanvaller ondertekent naar alle waarschijnlijkheid een contract tot juni 2026. Bij de huidige nummer twee in de Japanse J1 League is Ayase met tien doelpunten na achttien speeldagen topschutter. In 103 wedstrijden voor de club was hij goed voor 47 doelpunten en 5 assists. De transfer komt er wellicht in samenwerking met Monaco. . Cercle haalt Japanse international Ueda Cercle Brugge heeft een opvallende transfer gerealiseerd. Het heeft een principeakkoord bereikt met de Japanse topclub Kashima Antlers omtrent de transfer van de Japanse international Ayase Ueda. De 23-jarige aanvaller ondertekent naar alle waarschijnlijkheid een contract tot juni 2026. Bij de huidige nummer twee in de Japanse J1 League is Ayase met tien doelpunten na achttien speeldagen topschutter. In 103 wedstrijden voor de club was hij goed voor 47 doelpunten en 5 assists.

De transfer komt er wellicht in samenwerking met Monaco.

clock 09:28 09 uur 28.

clock 01-07-2022 01-07-2022.

clock 18:55 18 uur 55. Seraing heeft de komst van de 23-jarige Sambou Sissoko aangekondigd. De Fransman komt over van Stade Reims, waar hij afgelopen seizoen acht keer op het veld stond in de Ligue 1. Sissoko kan ingezet worden als (verdedigende) middenvelder of als centrale verdediger. De Fransman werd geselecteerd voor de Franse U20. De polyvalente aanwinst ondertekent een contract van twee seizoenen bij Seraing. Maandag sluit hij aan bij de rest van het team. . Seraing heeft de komst van de 23-jarige Sambou Sissoko aangekondigd. De Fransman komt over van Stade Reims, waar hij afgelopen seizoen acht keer op het veld stond in de Ligue 1.

Sissoko kan ingezet worden als (verdedigende) middenvelder of als centrale verdediger. De Fransman werd geselecteerd voor de Franse U20. De polyvalente aanwinst ondertekent een contract van twee seizoenen bij Seraing. Maandag sluit hij aan bij de rest van het team.

clock 18:54 18 uur 54. Westerlo heeft een nieuwe naam toegevoegd aan het aanvallende compartiment: Dorgeles Nene. De spits is 19 jaar oud en wordt voor een jaar gehuurd van Salzburg. . Westerlo heeft een nieuwe naam toegevoegd aan het aanvallende compartiment: Dorgeles Nene. De spits is 19 jaar oud en wordt voor een jaar gehuurd van Salzburg.

clock 18:52 18 uur 52.

clock 30-06-2022 30-06-2022.

clock 21:41 21 uur 41. Kortrijk haalt Massimo Bruno weer naar België. KV Kortrijk is erg actief op de transfermarkt, want met Massimo Bruno kan het al een 6e versterking voorstellen. Bruno speelde in België voor Anderlecht en Charleroi, maar vorig seizoen verdiende de 28-jarige winter zijn kost in Turkije, bij Bursaspor. Hij tekent een contract voor 3 jaar. . Kortrijk haalt Massimo Bruno weer naar België KV Kortrijk is erg actief op de transfermarkt, want met Massimo Bruno kan het al een 6e versterking voorstellen. Bruno speelde in België voor Anderlecht en Charleroi, maar vorig seizoen verdiende de 28-jarige winter zijn kost in Turkije, bij Bursaspor. Hij tekent een contract voor 3 jaar.

clock 21:41 21 uur 41.

clock 20:52 20 uur 52. Sergio Conceiçao, zoon van Sergio Conceiçao, naar Seraing. Een grote naam zal terug op de wedstrijdbladen van de Jupiler Pro League verschijnen: Sergio Conceiçao heeft een contract getekend bij Seraing. Niet de ex-speler van Standard, wel een van zijn 5 zonen, die dus dezelfde naam draagt. Conceiçao is een rechtsachter, die op zijn 25e nog geen palmares om van te duizelen kan voorleggen. Seraing neemt hem over van Estrela Amadora, een Portugese tweedeklasser. "Ik ken Luik goed, want ik woonde hier op mijn 14e toen mijn vader voor Standard speelde. Ik kon ook in de eerste klasse in Portugal spelen, maar ik wou liever naar hier komen. Ik volg het Belgische voetbal nog goed." . Sergio Conceiçao, zoon van Sergio Conceiçao, naar Seraing Een grote naam zal terug op de wedstrijdbladen van de Jupiler Pro League verschijnen: Sergio Conceiçao heeft een contract getekend bij Seraing. Niet de ex-speler van Standard, wel een van zijn 5 zonen, die dus dezelfde naam draagt.



Conceiçao is een rechtsachter, die op zijn 25e nog geen palmares om van te duizelen kan voorleggen. Seraing neemt hem over van Estrela Amadora, een Portugese tweedeklasser. "Ik ken Luik goed, want ik woonde hier op mijn 14e toen mijn vader voor Standard speelde. Ik kon ook in de eerste klasse in Portugal spelen, maar ik wou liever naar hier komen. Ik volg het Belgische voetbal nog goed."

clock 20:51 20 uur 51.

clock 09:38 09 uur 38.

clock 09:37 09 uur 37. Davino Verhulst keert terug naar België. Antwerp heeft zich versterkt met een oude bekende: doelman Davino Verhulst. De 34-jarige Oost-Vlaming komt over van het Griekse Apollon Smyrnis en ondertekende op de Bosuil een overeenkomst voor twee seizoenen. Verhulst lijkt bij de Great Old de doublure van eerste doelman Jean Butez te moeten worden. Hij kwam bij Apollon Smyrnis in de Griekse eerste klasse in het voorbije seizoen dertien keer in actie. Voordien speelde hij voor Beveren, Racing Genk, het Nederlandse Willem II, STVV en Lokeren. . Davino Verhulst keert terug naar België Antwerp heeft zich versterkt met een oude bekende: doelman Davino Verhulst. De 34-jarige Oost-Vlaming komt over van het Griekse Apollon Smyrnis en ondertekende op de Bosuil een overeenkomst voor twee seizoenen. Verhulst lijkt bij de Great Old de doublure van eerste doelman Jean Butez te moeten worden. Hij kwam bij Apollon Smyrnis in de Griekse eerste klasse in het voorbije seizoen dertien keer in actie. Voordien speelde hij voor Beveren, Racing Genk, het Nederlandse Willem II, STVV en Lokeren.



clock 29-06-2022 29-06-2022.

clock 22:07 Anthony Descotte heeft zijn contract bij Charleroi tot 2026 verlengd. De 18-jarige Descotte maakte in april 2021 zijn profdebuut bij de Zebra's. Afgelopen seizoen kwam hij in acht wedstrijden in actie, met één assist op de teller. Begin juni mocht hij zijn eerste cap vieren bij de nationale beloftenploeg. 22 uur 07. Anthony Descotte heeft zijn contract bij Charleroi tot 2026 verlengd. De 18-jarige Descotte maakte in april 2021 zijn profdebuut bij de Zebra's. Afgelopen seizoen kwam hij in acht wedstrijden in actie, met één assist op de teller. Begin juni mocht hij zijn eerste cap vieren bij de nationale beloftenploeg.

clock 22:06 Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Tanzaniaanse verdedigende middenvelder Novatus Miroshi. De 19-jarige linkspoot komt over van Maccabi Tel Aviv en tekent een contract voor 3 seizoenen. “Ik ben een speler die graag snel en slim wil voetballen. In het voetbal heb je weinig tijd, dus moet je snel spelen om het verschil te maken”, zei de Tanzaniaan. 22 uur 06. Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Tanzaniaanse verdedigende middenvelder Novatus Miroshi. De 19-jarige linkspoot komt over van Maccabi Tel Aviv en tekent een contract voor 3 seizoenen.



“Ik ben een speler die graag snel en slim wil voetballen. In het voetbal heb je weinig tijd, dus moet je snel spelen om het verschil te maken”, zei de Tanzaniaan.

clock 18:23 18 uur 23. Jupiler Pro League Antwerp kan Christopher Scott weglokken bij Bayern München

clock 16:08 KRC Genk neemt afscheid van Yentl Van Genechten. De 21-jarige verdediger maakt de overstap naar Eupen. Van Genechten sloot in de zomer van 2021 aan bij de U21 van Genk. 16 uur 08. KRC Genk neemt afscheid van Yentl Van Genechten. De 21-jarige verdediger maakt de overstap naar Eupen. Van Genechten sloot in de zomer van 2021 aan bij de U21 van Genk.