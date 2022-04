De nieuwe Usain Bolt? Erriyon Knighton (18) vlamt naar snelste 200 meter in 10 jaar tijd

De nummer 4 van de voorbije Olympische Spelen in Tokio snelde op de 200 meter naar een tijd van 19"49. Sinds juni vorig jaar was Knighton met 19"84 al wereldrecordhouder U20, maar nu dook hij dus nog eens gevoelig onder dat record.

Enkel Usain Bolt (19"19), Yohan Blake (19"26) en Michael Johnson (19"32) liepen de 200 meter ooit nog sneller. Het is geleden van de olympische finale in 2012 dat deze tijden nog gehaald werden. Usain Bolt haalde toen 19"32.

Knighton is amper 18 dus er zit de komende jaren nog wel rek op. Toen Bolt de leeftijd had van de jonge Amerikaan liep hij de 200 meter nog in 19"93.

Knighton kan de komende maanden nog proberen om zijn geweldige tijd scherper te stellen. Hij komt nog in actie op de prestigieuze USATF Outdoor Championships in juni en op de wereldkampioenschappen in juli.