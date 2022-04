Podiumdruk speelde Julian Alaphilippe parten: "Ik ben opgelucht dat de koers voorbij is"

Toch stak Alaphilippe zijn teleurstelling niet weg. "Ik had vandaag willen winnen. Voor mezelf en voor de Wolfpack. Ik wil de hele ploeg bedanken. Ze deden enorm veel werk voor mij. Het was mooi om zien"

"Ik ben opgelucht dat de koers voorbij is", reageerde de Fransman. "Ik voelde best veel druk op mijn schouders voor de start. Ieder jaar groeit die een beetje meer. Zeker na wat allemaal over ons voorjaar gezegd werd."

Ondanks een perfecte voorbereiding van Quick Step-Alpha Vinyl slaagde Julian Alaphilippe er niet in om in de prijzen te rijden. De verwachtingen lagen dan ook hoog voor de wereldkampioen.

Ik was gemotiveerd, gaf alles en zat goed geplaatst. Ik had gewoon de benen niet.

Wat ging er dan mis op de Muur van Hoei? "Ik was erg gemotiveerd, gaf alles wat ik had en mijn plaatsing op de Muur was niet slecht... Maar ik had gewoon de benen niet."

"Op het eind waren andere renners sterker dan ik", ging de wereldkampioen verder. "De sterkste heeft gewonnen. Dus heb ik geen spijt. Ik laat dit achter me en leg mijn focus nu op Luik-Bastenaken-Luik."