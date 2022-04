Karl en José genieten na en zijn eerlijk: "Dit hadden we niet zien aankomen"

Een prachtige lentedag heeft op de Muur van Hoei een zeer smakelijk Belgisch toetje gekregen. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer waren in de wolken na de machtsontplooiing van Dylan Teuns in de Waalse Pijl. "Hij heeft blijkbaar een stel wonderbenen."

Karl: Eerlijk: we hadden verwacht dat Dylan Teuns naar een ereplaats zou fietsen, niet dat hij zou winnen.

José: Winnen is inderdaad nog iets anders. Als er iemand ons nadrukkelijk zou gevraagd hebben of Dylan Teuns kon winnen, dan zouden we misschien een verhaal moeten hebben verzinnen à la je weet maar nooit... Maar dit hadden we niet zien aankomen. Hij was oppermachtig. Hij keek op het einde nog eens naar Valverde, die tot aan het stuur van Teuns kwam. Maar dan volgde nog een versnelling, normaal de kwaliteit van Valverde. De manier waarop was super.

Karl: Valverde staat hier voor de 9e keer op het podium. Maakt dat de zege van Teuns nog mooier, als hij later de erelijst bekijkt?

José: Absoluut. Als je wint, heb je ook graag dat er grote mannen na jou staan.

Alejandro Valverde buigt het hoofd voor Dylan Teuns.

Karl: Het is ook de beloning voor de regelmaat van een fantastisch voorjaar. En dat nadat hij zondag nog gestart was in Parijs-Roubaix.

José: Dat vind ik minder belangrijk, maar er is wel die spreidstand met de kasseiklassiekers, waar hij ook meedeed om te winnen. Zo'n klassieker kunnen rijden en in Hoei winnen, dat ligt zo ver uit elkaar. Hij doet het gewoon. Ja, hij heeft blijkbaar wonderbenen.

Karl: Moet de ploegleiding hem nu ook zot maken voor Luik zondag?

José: Dat is niet nodig. Hij wordt zot van zichzelf. Hij zal vol zelfvertrouwen zitten en hij heeft een hele sterke ploeg. Het zou zomaar kunnen, zou ik zeggen.

Een kasseiklassieker kunnen rijden en de Waalse Pijl winnen, dat ligt zo ver uit elkaar. Maar Dylan Teuns doet het gewoon. José De Cauwer

Karl: Voor Bahrain Victorious is het een heel mooi voorjaar. Matej Mohoric won ook al Milaan-Sanremo.

José: Ja. En dat zonder Sonny Colbrelli.

Karl: Kijk eens naar het bredere plaatje: zijn er verliezers?

José: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar Quick Step-Alpha Vinyl. Julian Alaphilippe was een hele goeie kaart en je kunt niet zeggen dat een 4e plaats slecht is. Ze deden ook niets verkeerds. Of ze zich zorgen moeten maken voor zondag over de conditie van Alaphilippe? Dat kan je doen. Er is weer een kans voorbij, maar wat kun je tussen nu en zondag nog bijwerken? Niets. Als het zondag lukt, zal er een hele grote "oef" volgen. Al kunnen ze het in Luik ook anders spelen met Remco Evenepoel als troef. Hij maakte zich niet te druk bij wat er hier gebeurd is. Maar zondag komt er meer druk op zijn schouders.

Evenepoel cijferde zich weg voor Alaphilippe.

Karl: Moet hij dan wachten tot de Roche-aux-Faucons of moet hij toch al vroeger aanvallen?

José: Die klim blijf toch belangrijk, ja. Evenepoel moet alleen aankomen, maar als je vroeger gaat en alles komt ginds weer samen, dan heb je ook al een paar cartouches verspeeld en moet je toch weer mee. Het wordt weer een speciale koers, want er is geen constante.