Final Four volleybal: Maaseik op de rand van de uitschakeling na verlies in Roeselare: "Een kutsituatie"

Maaseik had op de vorige speeldag een nipte vijfsetter verloren tegen Roeselare, enkele dagen later stonden de eeuwige concurrenten opnieuw tegenover elkaar, ditmaal in Schiervelde.



Maaseik ging furieus van start, maar viel in set 2 en 3 zonder brandstof. Zachtjes zagen ze hun titeldromen uiteenspatten.

In de 4e set rechtten de spelers van Maaseik toch nog eens hun rug. Ze stonden ook lange tijd aan de leiding, maar moesten uiteindelijk toch weer hun meerdere erkennen in Roeselare.



Omdat Menen in de andere match wel vlot won tegen Aalst (dat zonder punten blijft) kan de Champions Final Four woensdag al beslist worden als Maaseik en Menen tegenover elkaar staan. Enkel bij een 3-0- of 3-1-zege blijft Maaseik in de running. Anders krijgen we een West-Vlaamse titelfinale.

"Zelfs als we met 3-0 winnen tegen Menen, hangen we nog altijd af van wat Roeselare in de laatste match doet tegen hen", zegt Maaseik-speler Jolan Cox. "We hebben een kutsituatie gecreëerd voor onszelf."