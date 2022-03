Port of Antwerp blijft voetbalclub Antwerp trouw als sponsor: "In goede en kwade dagen"

Tien dagen geleden kwam Antwerp met opmerkelijk nieuws. Oud-international Marc Overmars - ontslagen bij Ajax wegens grensoverschrijdend verdrag - komt de club versterken als sportief directeur. Een handvol sponsors Old besliste daarop om een einde te maken aan de samenwerking met The Great Old.

De Haven van Antwerpen, een van de grote sponsors ook van Antwerp FC, wil zover niet gaan.

"We zijn met Port of Antwerp sponsor in goede en kwade dagen. We komen onze huidige jaarverbintenis tot het einde van het seizoen dan ook na", licht Annick De Ridder, voorzitster van de Raad van Beheer, toe.