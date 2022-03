Tim Declercq voor comeback: "Ook voor mij is het een raadsel waar ik sta in koers"

Hoe staat Declercq er conditioneel voor? "Ik heb 2 goede stages achter de rug, in Calpe en op Mallorca. Ik legde ook een goede 15 minuten-test af." "Mijn voorbereiding is niet ideaal geweest. Op training gaat alles wel goed, maar dat is natuurlijk nog niet hetzelfde als een wedstrijd."

Tim Declercq zoals we hem kennen: in zijn beukende stijl.

Rijdt Declercq de Ronde? "Enkel als ik meerwaarde ben"

"Als je in het hedendaagse wielrennen een paar procentjes minder bent, dan weerspiegelt zich dat meteen in de uitslagen."

"Het is mooi om te horen dat mensen zeggen dat de ploeg mij mist. Maar ik weet niet of ik zo gigantisch veel verschil maak voor de ploeg."

Bestaat de kans dat Declercq zondag aan de start zal staan van Vlaanderens Mooiste? "De Ronde van Vlaanderen is de mooiste klassieker in België. Ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet bij wil zijn", zegt Declercq.



"Maar als ik start, moet ik wel een meerwaarde zijn. Als ik morgen merk dat ik maar op 80 of 85 procent van mijn kunnen ben, dan is het logisch dat ik de Ronde niet rijd."

Wanneer weet Declercq of hij in de Ronde-selectie zit? "Die knoop zal morgen of donderdag doorgehakt worden. We willen in elk geval niet overhaast te werk gaan."