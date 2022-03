Meesterknecht Tim Declercq hervat in Dwars door Vlaanderen na hartproblemen

Declercq (33) moest na de eerste dag in de Ronde van de Algarve (half februari) opgeven. De reden was verre van banaal: pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. De dokters stelden hem gerust dat er op de lange termijn geen problemen zijn, maar Declercq moest wel meteen voor enkele weken aan de kant.



Zijn afwezigheid was volgens analisten in de Extra Time Koers na het openingsweekend een van de redenen waarom het minder draaide voor de ploeg van Patrick Lefevere in het klassieke voorjaar tot nu.

Vanaf morgen zal Declercq evenwel weer kilometers kunnen malen voor zijn kopmannen, Yves Lampaert zal alvast tevreden zijn. Lampaert won DDV in 2017 en 2018.



Nog in de ploeg morgen: Fabio Jakobsen, Stijn Steels, Jannik Steimle, Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe.