Eddy Snelders zag meerdere Duivels ontgoochelen: “Alsof ze balletje rondspeelden in de tuin”

"Vooral Youri Tielemans", klinkt het zonder enige twijfel bij Snelders. "Dat is toch een figuur waar we leiderschap van verwachten, iemand die een match kan sturen. Alleen was hij opvallend afwezig. Na een paar goeie matchen bij Leicester durven we nogal snel vervallen in euforie en superlatieven, maar die moesten we tegen Ierland niet bovenhalen."

In welke spelers die de kans kregen om zich te tonen, was de analist teleurgesteld?

Daarnaast zag Snelders nog twee Belgen die hun potentieel niet konden inlossen. "Ook Saelemaekers en De Ketelaere hebben me ontgoocheld. Die laatste had te weinig offensieve inbreng. En Saelemaekers stelde vooral defensief teleur - bijna alle gevaar kwam langs die kant."

De match had soms iets Processie van Echternach-achtig. Alsof ze een balletje rondspeelden in de tuin.

"De stabiliteit achterin was niet constant genoeg en er was een compleet gebrek aan ritme om kansen te creëren. Het had soms iets Processie van Echternach-achtig. Alsof ze een balletje rondspeelden in de tuin. Uit deze wedstrijd bleek niet dat er enkele jongens hun kans kregen."

Snelders zag toch ook enkele lichtpuntjes bij de Duivels. "Zo was Dendoncker goed voor de rust. Ook Vanaken was in de eerste 45 minuten bij momenten aanwezig. En Batshuayi was niet goéd, maar wel efficiënt. Dat houdt de bondscoach toch in het achterhoofd voor tijdens een groot toernooi."

Het zijn louter wat vaststellingen, want Snelders denkt niet dat Martinez er ook grote conclusies uit zal trekken. "November is nog ver weg. Bovendien zijn er nu enkele jongens mee die eigenlijk niet echt in aanmerking komen voor het WK."

"En spelers die normaal op de bank zitten, gaan na deze prestatie de volgende keer niet zeggen: ik verdien te spelen. (lacht) Dat is dan toch een klein voordeel. Want met de sterkhouders erbij, win je deze match normaal met 0-3 of 0-4."