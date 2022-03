Belgische rugbymannen promoveren naar Europe Championship na zege tegen Litouwen

Een jaar nadat ze gedegradeerd zijn uit de Europe Championship keren de Zwarte Duivels dus terug naar de Six Nations B.



Vorig jaar eindigden de Belgen op de laatste plaats in de Europe Championship nadat ze een forfaitnederlaag hadden moeten aanvaarden, omdat ze niet naar Roemenië konden afzakken vanwege de coronapandemie. In de barrage om het behoud ging België onderuit tegen Nederland.



Zaterdag stelden de Zwarte Duivels de promotie veilig met een 17-29-overwinning in en tegen Litouwen. Bij de rust stonden de Belgen nog 12-7 in het krijt. Met 21 punten kan België in de stand niet meer ingehaald worden.



Omdat de Rugby Europe Championship in het seizoen 2022-23 uitbreidt van 6 naar 8 landen, kan ook de runner-up stijgen.