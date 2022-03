Vettel mist ook GP van Saudi-Arabië, Hülkenberg opnieuw aan zet

Nico Hülkenberg was na de GP van Bahrein terug naar Engeland gevlogen voor enkele testritten in de simulator, maar de Duitser wordt opnieuw naar het Midden-Oosten opgetrommeld.

Sebastian Vettel is namelijk nog altijd niet hersteld van zijn coronabesmetting. De viervoudige wereldkampioen mist de eerste twee GP's van het F1-seizoen, maar moet wel fit raken voor de GP van Australië.

De 34-jarige Hülkenberg heeft een lang verleden in de F1 en reed voor Williams (2010), Force India (2012 en 2014-2016), Sauber (2013) en Renault (2017-2019). Sinds vorig jaar is hij officieel reserverijder bij Aston Martin.



In 2020 moest Hülkenberg al eens invallen voor Stroll en Perez. In Bahrein - zijn eerste race sinds de GP van Duitsland in 2020 - moest de Duitser vrede nemen met de 17e en laatste plek.