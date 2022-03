Sebastian Vettel mist F1-opener door corona, Hülkenberg is zijn vervanger bij Aston Martin

De 34-jarige Hülkenberg heeft een lang verleden in de F1 en reed voor Williams (2010), Force India (2012 en 2014-2016), Sauber (2013) en Renault (2017-2019).



In 2020 kreeg hij geen vast zitje meer, maar hij viel wel geregeld in bij Racing Point, de voorloper van Aston Martin. Sinds vorig jaar is hij officieel reserverijder bij dat team.



Het is voor Hülkenberg de eerste race sinds de GP van Duitsland in oktober 2020, toen hij de coronabesmette Lance Stroll verving. Enkele maanden eerder in Silverstone viel de Duitser in voor Sergio Perez voor twee races, ook al door corona.



Vettel, viervoudig wereldkampioen, rijdt ook sinds 2021 bij Aston Martin. Hij veroverde vorig WK 43 punten en werd daarmee twaalfde in de WK-eindstand.



Vettel is de tweede rijder die in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen positief test op COVID-19. Eerder legde ook McLaren-piloot Daniel Ricciardo een positieve test af. De Australiër miste daardoor een deel van de wintertesten in Bahrein, maar hij zal na een negatieve test wel kunnen deelnemen aan de GP van Bahrein.