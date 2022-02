Dit is de nieuwe Mercedes W13: "Heb Lewis nog nooit zo vastberaden gezien"

"Het zijn spannende tijden, want een auto zien waarmee je nog nooit gereden hebt, voelt een beetje als in mijn eerste jaar."

"Ik hou van wat ik doe. Het was wel een moeilijke periode. Ik moest een stapje terugzetten en heb toen een geweldige tijd gehad met mijn familie. Op een bepaald moment heb ik toen besloten dat ik komend seizoen weer ga aanvallen."

Bottas wordt in het nieuwe seizoen vervangen door George Russell. Hamilton blijft zoals verwacht gewoon aan boord. "Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen", zei de zevenvoudig wereldkampioen tijdens de voorstelling van de nieuwe wagen.

De Mercedes-AMG W13 F1 E Performance. De volledige naam van de nieuwe bolide van Mercedes is een mond vol. De ingenieurs van Mercedes konden door de nieuwe regels in de Formule 1 niet veel recupereren van de succesvolle wagen waar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vorig seizoen rondjes mee draaiden.

Hamilton doorbrak eindelijk de stilte na het verloren duel om de wereldtitel met Max verstappen vorig seizoen, maar de naam van de Nederlander zelf viel niet een keer tijdens het persmoment.

"Ik heb Lewis nog nooit zo vastberaden gezien", zei teambaas Toto Wolff. De Duitser ging ook kort in op de wissel bij de wedstrijdleiding.

"Het is bemoedigend om te zien dat er actie is ondernomen. Er is een meer robuuste

structuur, meer steun voor de raceleider, een VAR en nieuwe technologie. Dat zijn juiste stappen."



George Russell mag zich in deze nieuwe context gaan bewijzen. Hij zit al sinds 2017 in het opleidingsprogramma van Mercedes en krijgt nu zijn kans bij het vlaggenschip.

"Lewis is de beste rijder in de wereld en wordt vergezeld door een van de grootste talenten van zijn generatie. Dit team is altijd zijn thuis geweest, dus zijn integratie zal smooth gaan", zei Wolff.