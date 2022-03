De Red Flames blijven 20e op de FIFA-ranking

Het team van Ives Serneels kwam drie keer in actie sinds de publicatie van het vorige klassement, op 10 december. De Red Flames pakten de eindzege in de vriendschappelijke Pinatar Cup.

In het Spaanse Murcia wonnen ze met 4-0 van Slovakije (FIFA-44), in de duels met Wales (FIFA-31) en Rusland (FIFA-25) werd niet gescoord, maar haalden de Belgen het na strafschoppen.

In april wordt de kwalificatiecampagne voor het WK 2023 voortgezet met uitduels tegen Albanië (FIFA-75) en Kosovo (FIFA-112). De Belgen spelen in juni oefeninterlands in en tegen Engeland (FIFA-8) en thuis tegen Oostenrijk (FIFA-21) en Luxemburg (FIFA -116).

In juli staat het EK in Engeland op het programma. De Flames treffen er in de groepsfase IJsland (FIFA-18), Frankrijk (FIFA-3) en Italië (FIFA-14).

De Verenigde Staten blijven 's werelds nummer een, voor Zweden. Frankrijk wipt over Duitsland naar de derde plaats. De volgende ranking wordt op 17 juni bekendgemaakt.