Na de Pinatar-triomf: 5 lessen voor de Red Flames met het oog op WK-voorronde en EK

1. Bredere kern

Bondscoach Ives Serneels selecteerde voor de Pinatar Cup, het toernooi in Zuid-Spanje, 22 speelsters. Maar daar bleef het niet bij: vrijdag, een dag voor de match tegen Wales, sloten er nog 6 beloften aan. Tessa Wullaert en Justine Vanhaevermaet haakten geblesseerd af. Door het missen van die ervaren schakels, steeg het aandeel van speelsters van 23 jaar of jonger tot de helft van de kern (13 van de 26). De jonge garde heeft bovendien niet ontgoocheld: Hannah Eurlings, Marie Minnaert en Sarah Wijnants bevestigden dat ze - op zijn minst - dicht tegen de basis aanleunen. Amber Tysiak is dan weer al een zekerheid in het hart van de defensie. En ook Sari Kees, die naast Tysiak staat bij OHL, deed het een helft tegen Slovakije én een hele match tegen Wales vlekkeloos. Er rest ons ook nog een speciale vermelding voor de benjamin van de selectie, Jill Janssens. De 18-jarige kwam in de drie matchen in actie op de rechterflank en viel niet uit de toon. Integendeel.

2. Het spel maken en afwerken blijft een werkpunt

De Flames hielden in de Pinatar Arena drie keer de nul. Daar tegenover staat wel dat onze landgenoten enkel tegen Slovakije konden scoren.

Zeker als het overwicht zó groot is als in de tweede helft tegen Wales, dan moet dat toch worden omgezet in een doelpunt.

In die tweede match tegen Wales was het spel ook best goed, zeker na de rust. Tegen het stugge Rusland was het dan weer een pak moeilijker combineren. Onder druk van de Russen liep de opbouw vaak stroef. Speelsters dienden zich te weinig aan en/of de ruimtes tussen de linies waren te groot om een goede opbouw te verzorgen.





Onlogisch is dat niet op een toernooi waar de basiself telkens wisselde. Toch blijft het een werkpunt voor deze Flames. Nu is het afwachten tot april: hopelijk pakken onze landgenoten dit werkpunt iets overtuigender aan tegen Albanië en Kosovo in de WK-kwalificaties.