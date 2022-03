Marc Marquez heeft opnieuw last van dubbel zicht: "Afwachten hoe het evolueert"

Marc Marquez miste zondag de Grote Prijs van Indonesië, nadat hij in de warming-up was gecrasht. De 29-jarige Spanjaard liep daarbij een hersenschudding op.



In het vliegtuig terug naar Spanje kreeg de Honda-rijder problemen met zijn zicht. Marquez liet zich bij aankomst in Barcelona direct onderzoeken door een oogarts. Die concludeerde dat hij net als in november last heeft van diplopie, dubbelzien. Een MRI-scan bracht verder geen schade aan de hersenen aan het licht.



"Het lijkt erop dat ik een déjà vu ervaar", laat Marquez dinsdag weten via zijn sociale media. "Tijdens mijn terugreis naar Spanje kreeg ik last van mijn ogen en we besloten dokter Sanchez Dalmau te bezoeken. Die bevestigde dat ik opnieuw last heb van diplopie. Gelukkig is de blessure minder ernstig dan vorig jaar. Maar nu is het tijd om te rusten en af te wachten hoe het evolueert."



Marquez miste de laatste 2 GP's van vorig seizoen door zijn oogproblemen. Ook toen had de Spanjaard daarvoor bij een crash een hersenschudding opgelopen.