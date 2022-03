Portugese regenkoning in GP van Indonesië, Marquez afgevoerd met hersenschudding

In ons land zijn de weergoden vandaag een beetje grillig, maar in Indonesië bakken ze het pas echt bruin.

Hitte én regen, dat is niet de ideale voedingsbodem voor een GP, zo beseften ze ginds ook.

Door de hitte werd de race al ingekort van 27 naar 20 ronden en door de hevige regenval werd de start dan ook nog eens uitgesteld.

Dat er slachtoffers zouden vallen, stond dan ook in de sterren geschreven. Marc Marquez was de pechvogel van de dag. Of beter gezegd: het weekend.

De zesvoudige wereldkampioen schoof tijdens de opwarming hard onderuit en de 29-jarige Spanjaard werd met een hersenschudding afgevoerd.

Marquez kwam dit weekend overigens liefst 4 keer ten val.

In Indonesië werden in februari nog testen afgelegd door de Moto GP-rijders en het circuit van Mandalika kreeg daarna nog een vers laagje asfalt na kritiek van verschillende rijders.

Door de hitte én de vochtigheid had bandenleverancier Michelin ook nieuw rubber laten aanleveren, maar dat bleek helemaal geen schot in de roos voor de eerste GP in Indonesië sinds 1997.