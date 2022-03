Hein Vanhaezebrouck na Gent-Anderlecht: "Dit gedrocht is absolute onzin"

Op de persconferentie na AA Gent-Anderlecht kreeg Hein Vanhaezebrouck twee keer de vraag voorgeschoteld of hij er zelf nog van droomde dat Gent, na 10 speeldagen 14e, nu in de top 4 zou staan.

"Wij dromen niet. Wij werken. Wij werken hard", antwoordde Vanhaezebrouck op zijn Vanhaezebroucks.

Na 32 speelronden staat Gent 4e, met 58 punten. Dat zijn er evenveel als Anderlecht, maar Gent heeft één keer meer gewonnen en dat geeft de doorslag.

Vanhaezebrouck: "Kijk: ik ben voorstander van een klassement op basis van het doelpuntensaldo. Dan zouden we er gewoon niet aan te pas komen, want dat van Anderlecht is veel beter (+21 voor Gent, +31 voor Anderlecht, red). Dat vind ik veel eerlijker dat het huidige systeem. Maar ja, we moeten als enige in de hele wereld toch per se aan dit systeem vasthouden."

"Ik ben ook voorstander van minstens 6 ploegen in de Champions' play-offs. Want dit gedrocht om toch absoluut met 18 teams te willen spelen en dan maar met 4 teams voor de titel te kunnen spelen, is absolute onzin. Er zijn te veel goeie, grote ploegen in België. Dus moet je met minstens 6 ploegen kunnen strijden."

"Dus ja, ik voel mee met Vincent Kompany, want Anderlecht heeft een fantastisch parcours afgelegd. Ze verdienen het om in de Champions' play-offs te zitten. Die kans is trouwens nog altijd zeer reëel."