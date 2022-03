Wouter Vrancken reageert op niet-selectie Storm: "Cijfers bewezen iets anders"

Nikola Storm zit in de vorm van zijn leven. Zijn goede prestaties van eind vorig seizoen trekt hij dit seizoen door met al 15 goals en 6 assists. In Mechelen werd daarom gehoopt dat de flankaanvaller beloond zou worden met een selectie van Roberto Martinez.

Maar de naam van Storm werd vrijdagmiddag niet genoemd door Roberto Martinez. Hij behoort niet tot de lijst van 27 namen.

"Nikola zal wel teleurgesteld zijn, maar hij straalde het niet uit. Ik heb hem gezegd dat hij zijn statistieken moet opkrikken", zei Vrancken met een veelbetekenende grijs op zijn persconferentie.

"Blijkbaar is het niet genoeg om de beste statistieken van alle Belgen te hebben (al klopt dat niet helemaal omdat Vanzeir 13 goals en 10 assists heeft). En dat als flankaanvaller. Meer kan hij niet doen."

Waarschijnlijk is het extra wrang voor Storm om te zien dat Jeremy Doku wel is opgeroepen, terwijl die geblesseerd is. Al is de verwachting dat de flankspeler van Rennes zich aanmeldt en na een gesprek en medische controle terugkeert naar zijn club. Martinez roept allicht geen vervanger op.

Uit de Belgische eerste klasse zitten er vijf namen in de selectie: Van der Heyden, Vanzeir, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren.

"Ik wil geen kritiek geven of er te veel uitspraken over doen, maar ik vind dat Nikola het echt wel verdiende", sloot Vrancken het hoofdstuk af. "Zijn statistieken bewijzen dat ook."