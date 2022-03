Roberto Martinez: "Tielemans zal kapitein zijn, profiel Van der Heyden gaf doorslag"

De bondscoach riep zoals aangekondigd Eden Hazard en Romelu Lukaku niet op, ondanks de weinige speeltijd die ze bij hun clubs momenteel krijgen. Martinez blijft rust prediken over zijn sterkhouders op het vorige WK.

Was het WK in Qatar in de zomer begonnen, dan had Martinez waarschijnlijk anders gehandeld, liet hij verstaan. Nu kijkt hij nog even de kat uit de boom.

"Het is te vroeg om ongerust te zijn over het WK. We kennen de kwaliteiten van Eden en Romelu. Uitzonderlijk aan dit WK is dat er nog een zomer tussen zit. Er zullen dingen veranderen. Spelers zullen van club veranderen."



"Als het seizoen opnieuw begint, dan zullen we kijken waar ze staan. Voor hen is dit natuurlijk een ongewone situatie."