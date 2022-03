Jelle Vossen maakt 150e goal in JPL: "Niet veel spelers kunnen dat zeggen"

Jelle Vossen zal zich de match tegen Eupen nog lang herinneren, want de aanvaller van Zulte Waregem maakte vanaf de stip zijn 150e doelpunt in de Jupiler Pro League. "Dat is toch een mijlpaal", zei de 32-jarige spits.

"Ik ben er heel trots op en ik houd mooie gevoelens over aan vanavond. Ik wist dat ik er nog eentje nodig had en ik ben blij dat het vandaag gelukt is."

Bijna haalde hij de mijpaal op een wel heel bijzondere manier, maar zijn poging van aan de middenlijn werd gered. "Dat was uiteraard nog mooier geweest dan die penalty even later."

"Het was fantastisch geweest om zo'n doelpunt te maken als nummer 150, maar dat zal niemand zich later nog herinneren. Ik zag Nurudeen hoog staan en ik raakte de bal perfect. Ik was er echt van overtuigd dat die bal binnen zou gaan."

In 2009 maakte Vossen zijn eerste competitiegoal. "Ik draai wel al even mee, maar het is een geweldig lijstje om in te staan. Er zijn niet veel spelers die dat kunnen zeggen. Het is ook mijn bedoeling om er nog een pak bij te doen."