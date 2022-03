Zulte Waregem verjaagt het degradatiespook tegen Eupen

Zulte Waregem - KAS Eupen in een notendop:

Ciranni pakt uit, pareltje van Vossen strandt op de lat

Aan de Gaverbeek stond met Zulte Waregem-Eupen een echte kelderkraker op het programma. Door de belabberde prestaties van de voorlaatste in de stand Seraing was de nood voor beide teams niet bijzonder hoog, maar er kon uiteraard best wel gewonnen worden.

Eupen combineerde aardig voor rust, maar het was Zulte Waregem dat scoorde. Ciranni verwerkte een afgeweken voorzet van Dompé heerlijk in doel met een fantastietje. De verdediger wipte de bal met zijn hak over Nurudeen in doel: 1-0.

Eupen domineerde nadien en kwam dichtbij de gelijkmaker, maar Sammy Bossut stond pal. Vlak voor rust legde scheidsrechter Put de bal op de stip na vermeend handspel van Boya, maar de VAR draaide die beslissing nog om.

Na de pauze ging een mak Eupen helemaal kopje onder. Dompé verdubbelde met een afgeweken schot de score en meteen erna scoorde Vossen bijna een doelpunt dat de wereld zou rondgaan.

De spits legde aan vanop de eigen helft, maar Nurudeen was net op tijd terug om zijn heerlijke knal tegen de lat te duwen. Tien minuten voor tijd had Vossen zijn doelpuntje toch beet, hij zette een strafschop om.

Zulte Waregem zet de voorlaatste in de stand Seraing zo op 9 punten en lijkt nu echt wel veilig. Ook voor Eupen ziet het er met een voorsprong van 8 punten op de Luikenaars prima uit.