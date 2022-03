Thomas De Gendt over tsunami aan zieke renners: "Wonderbaarlijk dat we nog voltallig zijn"

Thomas De Gendt (35) bevestigt zijn reputatie als ontsnappingskoning: met zijn ploegmaats blijft hij voorlopig gevrijwaard van alle ziektes die meefietsen in het peloton.

"Ik ben hier nog graag, we hebben plezier in de bus en we zijn nog voltallig. Dat is al wonderbaarlijk", vertelde hij vanochtend bij de start van de 6e etappe van Parijs-Nice. "Bij ons blijft het redelijk rustig."

In andere teams is er minder reden tot euforie. Gisteren tekenden liefst 18 renners het startblad niet.

"We hebben 2 jaar met mondmaskers rondgelopen", begint De Gendt zijn verklaring voor de tsunami aan opgaves.

"Normaal word ik 5 à 6 keer per jaar redelijk verkouden of heb ik een lichte vorm van griep, nu is dat al bijna 2 jaar niet meer."