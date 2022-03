De ziekenboeg puilt uit: deze renners zitten met kopzorgen voor de klassiekers

Nog voor het seizoen goed en wel begonnen was, zaten ze bij Quick Step-Alpha Vinyl al met de handen in het haar. Julian Alaphilippe miste een ploegstage in de Algarve, Kasper Asgreen en Davide Ballerini moesten hun programma omgooien na een coronabesmetting en Tim Declercq kon meer dan twee weken niet fietsen door een ontsteking van zijn hartzakje. Zijn voorjaar is zo goed als volledig naar de vaantjes. Vlak voor het openingsweekend vielen er vooral Belgische slachtoffers. Dylan Teuns miste de Ruta del Sol na een coronabesmetting en schrapte ook de Omloop en Parijs-Nice. Zijn voorjaar bleef voorlopig beperkt tot 5 koersdagen in Valencia. Tim Wellens kon zijn hoogvorm niet verzilveren in de Omloop Het Nieuwsblad, maar intussen vertoeft hij al weer in het peloton. In de Strade Bianche eindigde hij in de top 10. Sep Vanmarcke ontsnapte ook niet aan zijn klassieke afspraak met de pechduivel. Vanmarcke verscheen eind vorige maand op de valreep niet aan de start in Gent en stoomt zich op stage - Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico stonden sowieso niet op zijn schema - klaar voor de volgende afspraken.

Dylan Teuns is al een poosje afwezig.

Benoot wacht bang af, nieuwe deuk voor Campenaerts

Wie Tadej Pogacar ziet vlammen, durft bijna niet te geloven dat de Sloveen enkele weken geleden ook gegrepen werd door het coronabeestje. Andere lotgenoten zijn minder fortuinlijk: Vincenzo Nibali mist het volledige Italiaanse luik, ploegmaat Aleksej Loetsenko stuurde zijn kat naar Parijs-Nice. Maar niet alleen het coronavirus speelt het peloton parten. Wielrennen gaat natuurlijk hand in hand met valpartijen en de Strade Bianche heeft wat dat betreft zijn sporen nagelaten. Letterlijk en figuurlijk: Tiesj Benoot was het zwaarste slachtoffer en skipte Tirreno-Adriatico. Zijn trainingsritjes van de voorbije dagen lijken bemoedigend en over 2 weken wil Benoot er weer staan in Harelbeke, al dan niet na een stage op hoogte. Gianni Vermeersch verbijt met een geblutste rug de pijn in Italië, Victor Campenaerts liet Tirreno-Adriatico ook al links liggen. Zijn val in de Strade Bianche was een extra aanslag op zijn pijnlijke ribbenkast, een overblijfsel van zijn pechrace in de Omloop. Normaal zou hij vanaf vandaag weer kunnen trainen zoals het hoort.

Victor Campenaerts sukkelt met pijnlijke ribben.

Duizeligheid na valpartij dwingt Trentin tot opgave

In Italië konden selfiejagers ook niet aankloppen bij Matej Mohoric en Tom Pidcock. De Sloveense kampioen laat zijn wonden helen na de smak op weg naar Siena, Pidcock verscheen er door een maagvirus zelfs niet aan de start. Een rentree in Tirreno-Adriatico was uitgesloten. In Italië blijven ze voorlopig gespaard van een vloedgolf zoals in Parijs-Nice, maar ook Peter Sagan (covid in januari, grieperig na het openingsweekend, misselijk in Italië) en Caleb Ewan (hinder na een lichte val) zijn al vroeger dan gepland naar huis. Klein bier dus in vergelijking met wat er gisteren gebeurd is in Frankrijk. Liefst 18 renners daagden niet op bij de start van de 5e etappe. Quick Step-Alpha Vinyl zit weer in de hoek waar de klappen vallen: Yves Lampaert kampt met sinusitis en zal wellicht moeten passen voor Milaan-Sanremo, ook Zdenek Stybar is geveld. In het Belgische kamp hielden de bacteriën ook halt bij onder meer Amaury Capiot, Stan Dewulf en Jens Keukeleire. Matteo Trentin zit ook al thuis, al waren er bij hem geen ziektekiemen in het spel. De Italiaan zou een hersenschudding hebben opgelopen na een zware smak in Parijs-Nice.

De uitzondering: Mathieu van der Poel

De lijst is bijzonder uitgebreid, maar kent zijn eindpunt nog niet. Vanochtend schaarde Jasper Philipsen zich bij de ziekenboeg in zijn team. Ook hij laat zijn lichaam rusten. Rust, dat is wat ook Sonny Colbrelli nodig had na de eerste dag van Parijs-Nice. Door bronchitis hield hij de rittenkoers beperkt tot die ene etappe. Maar gelukkig is het niet overal kommer en kwel: Mathieu van der Poel lijkt klaar voor zijn terugkeer. De wielerweek Coppi e Bartali (22-26 maart) zou zijn seizoensdebuut worden.