Anna van der Breggen over zege Kopecky: “Ze is dieper gegaan dan ze ooit dacht te kunnen"

“Bovendien vindt ze die koers ook leuk om te rijden met die grindwegen. Geen toeval, want ook veldrijden doet ze graag. Dan was het niet moeilijk te concluderen dat Lotte deze koers aan moest kunnen.”

“De Strade is een koers die Lotte ligt, dat kon je vorig jaar ook al zien ( toen ze door pech een mogelijke podiumplek verspeelde, red. ). Die korte, steile klimmetjes passen bij haar”, zegt van der Breggen, vorig jaar zelf nog derde in Toscane.

Kopecky rijdt sinds dit seizoen bij SD Worx, de absolute top in het vrouwenwielrennen. Enig, tussen grote aanhalingstekens, minpunt: bij zo’n sterke ploeg ben je zelden de enige kopvrouw. Toch had het team aan Kopecky al enkele weken gezegd dat de Strade voor haar was.

Extra zetje vanuit de volgwagen

En of Kopecky het aankon. Al was zo’n finale rijden nieuw voor haar. “Dit was anders dan de finales die ze al reed. Dat waren vaak sprints of massasprints. En Annemiek van Vleuten heeft daar wel al veel ervaring in. Dit was diepgaan en vervolgens denken: “ik kan niet meer, maar ik moet”. Hoe vaker je dat gevoel meemaakt, hoe beter je dat kent.”

“Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, dan is dat zoeken: “hoever kan ik eigenlijk gaan?”. Dat was het nu voor Lotte,. Ik denk dat ze dieper is gegaan dan ze ooit dacht te kunnen.”

Toen Kopecky een paar meter moest laten op Van Vleuten, riep Van der Breggen in haar oortje dat ze niet mocht lossen. “Ja, dat zorgt net voor dat stukje extra. Vanuit de auto weet je wel ongeveer wanneer het dieper dan diepgaan is. Aanmoedigingen helpen altijd. Het is ook zelfvertrouwen geven aan een renster, zeggen: “jij kan dit winnen”, dat kan soms net dat zetje extra zijn.”