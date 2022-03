Lotte Kopecky na knalprestatie in Strade Bianche:"Het was perfect vandaag"

Lotte Kopecky: "Zat hele dag in zetel door ploeg"

"Het was voor de wedstrijd het plan om het zo te spelen. Ik denk dat vandaag gewoon echt perfect was. De ploeg heeft ervoor gezorgd dat ik de hele dag in een zetel zat en dat op alle aanvallen gereageerd werd", doet Kopecky haar koersverhaal. De goeie passage van Kopecky op La Tolfe zorgde ervoor dat ze vertrouwen kon tanken. Van Vleuten kreeg een taaie Kopecky mee op de laatste grindstrook. "Op La Tolfe wist ik dat het goed zat. Ze kon me daar niet lossen en dan had ik het gevoel dat ze me op de slotklim ook niet zou lossen."

Kopecky heerste vandaag in de Strade Bianche. Van Vleuten, al twee keer laureate in Siena, legde het vuur vaak aan de schenen van Kopecky, maar de Belgische kampioene kon steeds aanklampen. Kopecky dankt haar overwinning ook aan haar nieuwe team.

Ik had geluk dat ik in de bocht aan de juiste kant zat.

"Ik liet ze niet in mijn wiel zitten, omdat ze dan kon recupereren en me van achteruit zou voorbijrijden. Er zaten nog 2 ploegmaats in de groep achter ons en toen die terugkwamen, was dat zeker niet zo erg. Dan kon ik ook even recupereren."



Kopecky en Van Vleuten kwamen in de kilometer samen boven op de Via Santa Caterina en dat zorgde voor een nagelbijtend slot. "Ik was ze gepasseerd en toen dacht ik dat het binnen was. Maar in de volgende bocht kwam ze weer naast mij rijden. Het was een sprint richting de laatste bocht en ik had geluk dat ik daar aan de juiste kant zat."



"Het is fantastisch om op deze manier te kunnen koersen. Ik kan zelf mijn koers rijden ,want ik moet niet altijd wachten tot de sprint. Je weet als je gaat, dat er ploeggenotes achter jou zitten die de boel kunnen controleren", aldus Kopecky over haar nieuwe ploeg SD Worx.