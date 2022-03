Fenomenale Lotte Kopecky klopt Annemiek van Vleuten en wint Strade Bianche

Lotte Kopecky heeft de mooiste zege uit haar carrière behaald. De Belgische kampioene wint met de Strade Bianche de eerste koers van het WorldTour-seizoen. Samen met good old Annemiek van Vleuten was ze de sterkste in de koers. Ze bleven met zijn tweeën over van een elitegroep na de slotklim in Siena, Kopecky had nog de snelste benen op de Piazza del Campo.