Bij wielrennen hoort tegenwoordig ook Whatsapp. Van pronostieken, discussies over het koersverloop tot het delen van virale beelden. Ook Sporza blijft niet achter en maakte een groepje met ons commentaarsduo. Daarin blikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer voor elke grote koers vooruit in een luchtige babbel. Duik mee in “Sporza’s Kopgroep”, dit keer vanuit Italië over de Strade Bianche.