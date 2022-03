Hoe leven fans toe naar Antwerpse derby? "Laatste kans voor coach" vs "Hier zetten we redding in"

Deze middag staat de beladen derby tussen Antwerp en Beerschot op het programma. Beladen omdat het gaat over de onofficiële titel "ploeg van 't stad", maar ook omdat beide clubs moeten winnen. Beerschot hoopt de zo goed als onafwendbare degradatie nog te ontlopen, Antwerp knokt voor zijn plek in Play-off I. Hoe kijken de supporters naar deze editie van de stadsderby?

Antwerp: "Punten zijn punten, maar we verwachten meer van de coach"

Dominik Van Landeghem is de woordvoerder van de Federatie van Antwerpse supportersclub (FASC). "De derby is altijd speciaal en iets om naar uit te kijken, zeker in eigen huis in een vol stadion." "Winst of verlies is altijd belangrijk in de derby, nog los van de drie punten. Het is de onderlinge strijd tussen de Antwerpse clubs. Het gaat om de eer, dat is heel belangrijk." Is er sprake van zenuwen bij de fans? "Dat is toch altijd iets speciaals. Je probeert in het stadion te zijn voor de fans van Beerschot binnenkomen. En dan gaat de temperatuur de hoogte in. Fijn."

Het feit dat Beerschot onderaan het klassement hangt, maakt de match niet minder mooi. "Voor hen zijn de punten belangrijk onderaan, voor ons bovenaan. Ik weet nog niet of ik graag wil dat ze zakken. Het is altijd leuk als Beerschot verliest, maar dan valt de derby ook weg." "Ik kijk naar de matchen van Beerschot, maar wel met leedvermaak. Alleen als ik dan Joren Dom in die interviews zie, hij komt van hier, dan heb ik wel wat compassie. Maar ja, ze zullen snel weer naar 1A proberen te komen. Ze kunnen misschien nog eens fusioneren?", lacht hij.

Maar ook bij de eigen club is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. "We staan netjes bovenaan en dat is leuk, maar we zijn niet echt verzadigd door het voetbal dat we zien. Het is niet wervend en het is soms op een diefje dat we die punten pakken." "Punten zijn punten, maar we verwachten als fans meer. Het potentieel dat Antwerp heeft, komt er niet echt uit. De trainer staat onder druk. Hij loopt niet echt het seizoen waar we op gehoopt hadden." Is het voor de fans do or die voor Priske? "Ik denk dat dat leeft bij de fans, ja. Als hij verliest dan kan het wel richting uitgang gaan, absoluut." Tot slot, in de heenmatch op het Kiel liep het helemaal uit de hand tussen de supporters. Is er opgeroepen om het kalm te houden? "Sfeer kan nooit kwaad. Een kolkend stadion is leuk, maar er zijn grenzen aan. Onze veiligheidsverantwoordelijke is daar echt wel mee bezig, terecht ook."

Beerschot: "Als we dit winnen is ons seizoen voor een stukje gered"

Frank De Lee is voorzitter van de supportersfederatie bij Beerschot. Hoe hard leeft de derby aan die kant van de stad? "Enorm. Dit is de enige echte derby in ons land." "Dit is de match van het jaar. Het klassement telt niet in zo'n match. Dat is in het verleden ook al bewezen. Of je nu eerste of laatste staat, in de derby begin je op gelijke voet met het mes tussen de tanden." "In deze omstandigheden zal het moeilijk zijn, maar iedereen verwacht dat dit de topmatch van het jaar wordt. We moeten alles geven, op en rond het veld." Zijn er dan zenuwen? "Als fan staat deze match aangestipt vanaf de kalender uitkomt. Dat is niet zo bij matchen tegen Essevee of Seraing. Iedereen is zenuwachtig. Iedereen wil mee naar daar." "Ik weet niet of de spelers dat gevoel ook hebben, misschien omdat er nog te weinig Belgen in de ploeg zitten. Maar ze worden er wel aan herinnerd dat dit speciaal is."

