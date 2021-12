Pro League veroordeelt incidenten: "Onaanvaardbaar tot crimineel gedrag"

Op het Kiel rende een Beerschot-supporter zondag het veld over om een vuurpijl in het vak met Antwerp-fans te slingeren. Later op de avond ging het ook mis in Standard, waar de wedstrijd tegen Charleroi gestaakt werd nadat de Luikse fans met rookbommen gegooid hadden.



De Pro League veroordeelt de incidenten scherp. "De overgrote meerderheid van de supporters gaf dit weekend solidair gehoor aan de oproep om de regels te respecteren en het mondmasker te dragen, waarvoor onze dank. De incidenten die bovenstaande wedstrijden ontsierden, zijn uitermate te betreuren. Zij getuigen van onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag", klinkt het.



"De Pro League heeft de voorbije weken met de overheden steeds constructief kunnen samenwerken om het voetbal met supporters mogelijk te maken en houden en heeft daarvoor ook kunnen rekenen op de meerderheid van de supporters."